El gobierno regional y la izquierda se enzarzan en la Asamblea a cuenta de la Flotilla de la Libertad

La Asamblea ha vuelto a vivir este jueves un tenso pleno por el conflicto en Gaza y la detención, por parte de Israel, de los tripulantes de la flotilla internacional que una vez más intentaba hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja. “Asamblea de facultad flotante”, así se ha referido Ayuso a esta expedición, afirmando luego que si realmente creyeran que Israel es un “Estado genocida” no habrían “aparecido por ahí ni locos”.

“Pero ya se han dado el baño y ahora, pues vengan subvenciones para chiringuitos, para el teatro, el cine… ya se han hecho su agosto”, ha espetado la presidenta autonómica a Más Madrid, después de que su portavoz Manuela Bergerot le haya pedido que elija bando: “¿Usted está del lado de los 500 ciudadanos pacíficos que han ido a Gaza o del lado del ejército de Israel que los ha secuestrado? ¿Está usted del lado de los 50 españoles secuestrados o del lado de sus secuestradores, presidenta?”.

Ayuso le ha respondido que mientras se está intentando alcanzar la paz y “el mundo contiene el aliento a ver si de una vez esto para, ustedes no lo quieren”. “Ha sido oír la palabra paz y casi se rompen. ¿Por qué? Porque con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta”, ha concluido la mandataria.

Igual de tenso ha sido el rifirrafe con el PSOE. Mar Espinar ha indicado a Ayuso que sus “salidas de tono” ya no tapan “su falta de corazón” y le ha pedido que deje de hacerse la víctima porque “no hay pim, pam, pum” que tape su “nefasta gestión”. Por su parte, la presidenta autonómica ha criticado que Espinar se supere cada semana y esté cada vez “más agresiva” utilizando “todas las faltas de respeto posibles”.

Una bandera de Palestina ha originado la bronca entre Ossorio y Más Madrid

El presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, ha llamado en varias ocasiones al orden a los diputados de Más Madrid por negarse a retirar una bandera de Palestina, colgada en el asiento de la diputada Jimena González que se ha embarcado con la flotilla.

La escena ha estado precedida por un bronco enfrentamiento entre el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, y la bancada de la izquierda que ha interrumpido varias veces su intervención después de acusarles de no querer la paz. Ha afirmado, además, que la diputada González ha ido “a hacer el indio en un barquito” en una “increíble misión humanitaria” basada en un “postureo de turismo bélico”.

Ante la protesta e interrupciones de Más Madrid, Ossorio les ha reprochado que no hayan “parado de hablar”. “Cállense de una vez”, les ha espetado al tiempo que Díaz-Pache afirmaba que “los señores de Hamás Madrid cuando hay una oportunidad para la paz se enfadan” y ha interpelado directamente al diputado de Más Madrid Pablo Padilla tachándole de “impresentable”.

Más Madrid exige a Ayuso que se retracte

Manuela Bergerot ha reprochado a la presidenta de la Comunidad que bromee con “el secuestro” por parte del “Estado genocida de Israel” de la diputada Jimena González, embarcada en la expedición hacia Gaza. En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea, la portavoz de Más Madrid ha exigido a Ayuso que se retracte y ha avanzado que, en la próxima Junta de Portavoces, valorarán si toman medidas por la retirada de la bandera palestina.

Vox, por su parte, se niega a dedicar tiempo a hablar de la flotilla porque, según ellos, es lo que quiere la izquierda. Su portavoz Isabel Pérez Moñino ha afirmado sentir “esperanza” en el plan de paz planteado por Estados Unidos.