Gloria Estefan pondrá ritmo a la Hispanidad con un concierto en la Plaza de Colón

Gloria Estefan será la gran protagonista del festival de la Hispanidad con un concierto gratuito que tendrá lugar el sábado 5 de octubre, a las 13:00 horas, en la Plaza de Colón. La artista ha enviado un mensaje a los madrileños en el que les anima a “traer zapatos cómodos” y celebrar juntos “la Hispanidad que compartimos”.

La quinta edición del festival de la Hispanidad

La Comunidad de Madrid celebrará entre el 3 y el 12 de octubre una nueva edición del festival, con Argentina como país invitado. Además, habrá un recuerdo especial al escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, fallecido el pasado mes de abril.

Durante esos días, la región se llenará de actividades culturales, gastronómicas y musicales que pondrán en valor la raíz común de Hispanoamérica y España. Entre ellas destaca la Gran Cabalgata, que recorrerá la Gran Vía mostrando el folclore de los 22 países participantes. Por primera vez, Estados Unidos estará presente, aunque su papel protagonista llegará en la edición de 2026, cuando será país invitado.

Un espectáculo con gran inversión

El concierto de Gloria Estefan tendrá un coste de 484.000 euros, según recoge el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional considera “conveniente” su participación, destacando que la cubana es “una de las artistas latinas más influyentes en la historia de la música pop y una figura clave en la apertura del mercado estadounidense a los artistas latinos”.