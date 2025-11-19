Fundación Telefónica nos invita en una exposición a reflexionar antes de “hacer clic” en Internet

‘Hoy es un buen día para hablar de Derechos Digitales’ es la nueva exposición que podrá visitarse en la cuarta planta del Espacio Fundación Telefónica de Madrid desde este jueves, 20 de noviembre, hasta el 3 de mayo de 2026. La entrada es gratuita y para todos los públicos. “Da igual la edad que tengas, la reflexión que invita a hacer esta exposición es qué tenemos que hacer para asegurar que nuestros derechos están protegidos en el mundo digital”, afirma Luisa Alli, directora adjunta a la presidencia de Fundación Telefónica y portavoz del Observatorio de Derechos Digitales, en el que se enmarca este proyecto.

La muestra se divide en varias salas en las que se abordan nueve de los 21 derechos recogidos en la Carta de Derechos Digitales: el derecho a la libertad de expresión y a recibir información veraz; el derecho a la privacidad; a la identidad digital; a la decisión humana; el derecho al olvido y a la herencia digital; al trabajo digno y al acceso a Internet.

Una muestra interactiva

Frente a cada derecho se nos plantean también dilemas cotidianos. “¿Todos los discursos tienen que existir en Internet? ¿Qué pasa si ejerciendo mi libertad de expresión vulnero otros derechos? Hay que proteger la identidad pero en casos como deepfakes, ¿qué derecho prima? Y cuando morimos, ¿queremos dejar acceso a alguien a todo lo que hemos compartido?”, plantea Marta Handenawer, directora creativa del estudio Domestic Data Streamers, comisario de la exposición. Estos dilemas podrán responderse además a través de un código QR para generar en tiempo real un manifiesto colectivo sobre el futuro digital que deseamos.

Aunque la muestra va dirigida a todos los públicos, a Luisa Alli le parece especialmente interesante que acudan a ella los más jóvenes. “Las nuevas generaciones nacen ya en un mundo totalmente digitalizado, con lo cual no son conscientes de lo que personal y colectivamente están perdiendo: derechos que han costado años de conquistas. Es muy interesante que lo vean para empezar a entender que lo digital no tiene que ser el salvaje Oeste, sino un mundo con normas que cumplir”, sostiene.

En la exposición encontramos piezas como ‘Online hate speech’ –‘Discurso de odio online’- en la que tres martillos golpean la pared al mismo tiempo que alguien escribía en Twitter estas palabras: “negrata”, “maricón” o “puta”; haciendo visible y audible la violencia digital. ‘The follower’ –‘El seguidor’- recopila grabaciones de cámaras públicas y las cruza con publicaciones de influencers en el momento en el que se hicieron la foto. O en ‘Decoding bias’ –‘Descodificando el sesgo’-, ocho modelos de inteligencia artificial participan en una terapia grupal para liberarse de los algoritmos discriminatorios.

El futuro digital nos compete a todos

El recorrido termina con un espacio dedicado a los deberes digitales porque aunque “hay una responsabilidad de las corporaciones y del Estado”, señala María Brancós jefa de exposiciones de Fundación Telefónica, también cada uno de nosotros tenemos “una responsabilidad civil en la construcción de ese ecosistema digital” más seguro, justo y responsable.