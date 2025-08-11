La Fundación Madrina financia el tratamiento neurológico de dos gemelas de cuatro meses

Tienen solo cuatro meses y ya han encontrado un apoyo económico decisivo para su futuro. Las gemelas de cuatro meses Ana y Gabriela nacieron con una condición neurológica que afecta al desarrollo y la conformación del cráneo. Es por eso que requieren de un tratamiento que incluye cascos ortopédicos. Este dispositivo médico, que no cubre la Seguridad Social y cuesta alrededor de los 1.400 euros, permite moldear el crecimiento craneal en los primeros meses de vida. Todo ello para evitar secuelas a largo plazo y mejorar la calidad de vida de los niños.

La madre de las niñas, en una situación económica vulnerable, no podía afrontar el gasto de este tratamiento. Por ello, la Fundación Madrina, con sede en Madrid, ha garantizado que las pequeñas reciban la atención médica necesaria para garantizar su desarrollo.

Tratamiento que refleja un compromiso

Para la organización, esta acción refleja su compromiso con la salud materno-infantil y la igualdad en el acceso a tratamientos especializados, tal como aseguran desde la fundación, sin que el dinero sea un obstáculo.

La Fundación Madrina trabaja para mejorar la atención social, nutricional y la salud en España tanto de mujeres embarazadas como familias compuestas por niños pequeños en situación de vulnerabilidad. Esto lo hacen mediante programas de apoyo y de acompañamiento a estos colectivos.