La Fórmula E llegará por primera vez a Madrid en marzo de 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado el Campeonato Mundial de Fórmula E, carrera que se celebrará por primera vez en la región el próximo 21 de marzo de 2026 en el Circuito de Madrid Jarama-RACE de San Sebastián de los Reyes.

Patxi Linaza

Madrid |

Una competición que, como ha remarcado Díaz Ayuso, “llega para quedarse”. “Madrid siempre ha sido internacional y abierta, y eso significa más actividad económica, oportunidades para nuestras empresas y empleo”, ha enfatizado.

Madrid E-Prix convertirá a Madrid en escenario de una de las pruebas más innovadoras del automovilismo, conocida como la Fórmula 1 eléctrica, reuniendo a equipos, pilotos y aficionados de todo el mundo. Además, el evento generará un impacto económico que se estima en la creación de dos mil empleos y hasta 75 millones de retorno.

MADRID, CAPITAL DEL MOTOR EN 2026

Por primera vez, Madrid acogerá esta competición compaginándola con el Gran Premio de Fórmula 1 previsto para septiembre. Algo, que en palabras de los organizadores convertirá a la región en la capital mundial del motor el próximo año.

En esta décimo segunda temporada de la Fórmula E debutará el nuevo modelo GEN-3-EVO, capaz de alcanzar los 320 kilómetros/hora y acelerar de cero a cien en menos de dos segundos. Más de 400 millones de espectadores de 192 países seguirán la prueba.

