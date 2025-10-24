La Fórmula E llegará por primera vez a Madrid en marzo de 2026

Una competición que, como ha remarcado Díaz Ayuso, “llega para quedarse”. “Madrid siempre ha sido internacional y abierta, y eso significa más actividad económica, oportunidades para nuestras empresas y empleo”, ha enfatizado.

Madrid E-Prix convertirá a Madrid en escenario de una de las pruebas más innovadoras del automovilismo, conocida como la Fórmula 1 eléctrica, reuniendo a equipos, pilotos y aficionados de todo el mundo. Además, el evento generará un impacto económico que se estima en la creación de dos mil empleos y hasta 75 millones de retorno.

MADRID, CAPITAL DEL MOTOR EN 2026

Por primera vez, Madrid acogerá esta competición compaginándola con el Gran Premio de Fórmula 1 previsto para septiembre. Algo, que en palabras de los organizadores convertirá a la región en la capital mundial del motor el próximo año.

En esta décimo segunda temporada de la Fórmula E debutará el nuevo modelo GEN-3-EVO, capaz de alcanzar los 320 kilómetros/hora y acelerar de cero a cien en menos de dos segundos. Más de 400 millones de espectadores de 192 países seguirán la prueba.