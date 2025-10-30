CULTURA

La FNAC de Callao reabre sus puertas tras casi un año de obras

Nueve meses después de iniciarse la reforma el pasado 11 de enero, el icono de la marca francesa en el corazón de la capital reabre sus puertas. A la inauguración ha acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha defendido "sin fisuras" la cultura en libertad y sin tutelas.

Patxi Linaza

Madrid |

La nuevo FNAC de Callao tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados. Es un espacio comercial modernizado y adaptado a los nuevos hábitos de consumo, y al que se añade un área para facilitar el acceso a la cultura. Desde que abriera esta tienda en 1993, la compañía ha consolidado su presencia física y digital en el mercado español, y actualmente cuenta con 34 puntos de venta en 20 ciudades españolas, siete de ellas en la región.

La presidenta Díaz Ayuso ha remarcado la defensa “sin fisuras” del Gobierno regional de una cultura “en total libertad y sin tutelas” para los artistas creadores y la industria. La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que Madrid es la segunda región en Europa en conciertos, tercera del mundo en musicales, la que tiene más lectores entre los jóvenes, liderando la edición de libros, y con la mayor afluencia en bibliotecas y de asistencia al cine de España, con más de 14 millones de espectadores en 2024.

La reapertura quiere convertirse en toda un compendio de actos culturales: desde música en directo con Niña Polaca y Soleá Morente, encuentros con autores (Lorenzo Silva, Sabina Urraca, Laura Restrepo y Ana Pérez, entre otros) y arte en vivo.

