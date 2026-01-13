Fitur 2026 crece en expositores, prevé un impacto superior a los 500 millones y superar los 255 mil visitantes

Cifras de récord para la Feria Internacional del Turismo: 9 pabellones, 10.000 empresas representadas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial y 967 expositores titulares. Se incorporan 18 países, procedentes sobre todo de África y Asia-Pacífico, regiones que, según ONU Turismo, lideraron el crecimiento mundial. Entre los nuevos destinos participantes, se encuentran Abu Dabi, Dubái, Zanzíbar y regiones de Alemania y Reino Unido.

Ifema se encuentra en proceso de obras porque acogerá parte del nuevo circuito semi urbano de la F1. Por eso la organización recomienda acudir en transporte público, ya que parte el 30% de las plazas de aparcamientos no estarán operativas. Preferiblemente en Metro, que refuerza casi un 70% el servicio de la Línea 8, con el objetivo de evitar atascos. Fitur 2026 ha habilitado un fast track por la entrada Sureste con el objetivo de facilitar el acceso de expositores y visitantes profesionales.

NOVEDADES

En esta 46ª edición, se inaugura el Pabellón del Conocimiento, ubicado en el Pabellón 12 y abierto las jornadas profesionales. Un espacio concebido como centro estratégico del conocimiento turístico, con 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes de primer nivel.

Además, el Pabellón del Conocimiento acogerá la nueva sección FITUR Experience, que pondrá el foco en cómo el turismo de experiencias se ha consolidado como una de las dinámicas más transformadoras del sector; y la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, que abordará los retos de la comunicación turística junto a expertos en verificación informativa y líderes del sector público y privado. Destaca asimismo en este Pabellón el área de Travel Technology, que duplica su superficie y reúne a más de 190 empresas líderes en la digitalización de toda la cadena de valor de la industria turística.

MÉXICO, PAÍS SOCIO INVITADO

También destaca la participación de México como País Socio, que realizará un despliegue en la Feria en un contexto de crecimiento turístico en el país, del 13,9% de enero a septiembre de 2025, según datos de Sectur, y con el objetivo de escalar del sexto al quinto país más visitado del mundo. Miguel Aguiñiga Rodriguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo de México, ha puesto el acento en que “esta delegación de más de 800 mexicanos no es solo un número récord; es el reflejo del alma unida de México, que llega a Madrid para mostrar al mundo su inmensa riqueza y su inigualable potencial turístico”.