El Festival de la Hispanidad celebra su quinta edición con Gloria Estefan como gran protagonista

Este viernes da comienzo la quinta edición del Festival de la Hispanidad, que distribuirá 70 escenarios por diferentes puntos de la región y congregará a artistas procedentes de 23 nacionalidades de ambos lados del Atlántico. Esta edición aspira a batir récords después de que, en 2024, el festival atrajera a 690.753 asistentes, un 22’7% más que el año anterior, y generase 43 millones de euros.

La danza será la protagonista en esta primera jornada con espectáculos durante toda la tarde en distintos puntos de la capital como la Galería de las Colecciones Reales, los Teatros del Canal o la Plaza Mayor. El broche final será la actuación del Ballet Flamenco de Madrid, a las 21.40 horas, en la Puerta del Sol.

Gloria Estefan, estrella invitada

El plato fuerte de estas fiestas llega el domingo con el concierto gratuito de Gloria Estefan. La artista cubana, que celebra 50 años de carrera, interpretará en la Plaza de Colón junto a artistas invitados los grandes éxitos de su trayectoria. El concierto está previsto a las 13 horas.

Esa misma tarde, a las 18 horas, una gran cabalgata recorrerá la Gran Vía con comparsas, grupos folclóricos y compañías de danza procedentes de 23 países. Argentina encabezará el desfile por ser país invitado. Tras ella marcharán México, Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile o Guinea Ecuatorial; además, este año, se unirá por primera vez Filipinas.

Más actividades

La programación continúa a partir del lunes con ciclos de cine dedicados al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en los Teatros del Canal. Al día siguiente, el Auditorio Rafael del Pino acogerá los Premios Influencia Hispana.

El jueves y el viernes estarán marcados por la agenda musical con actuaciones como Henry Méndez, Los Estanques & El Canijo de Jerez o Rita Payés. Y los conciertos se sucederán el resto de días hasta el 12 de octubre. Será el grupo colombiano Bomba Estéreo quien ese día clausure el festival con una gran actuación en la Plaza de España a las 19.30 horas.

Dispositivo de seguridad

El Ayuntamiento de Madrid desplegará unos 800 agentes de la Policía Municipal para velar por la seguridad de los asistentes a los distintos eventos programados, que tendrán también el apoyo de efectivos de Samur-Protección Civil.

En cuanto a la movilidad, esta tarde, desde las 16 hasta las 22 horas estará cerrada al tráfico la Gran Vía. Además, el tramo de la calle Alcalá entre la Plaza de Cibeles y Gran Vía en sentido hacia Plaza de España lo hará hasta las 23 horas.

Además, en función de la afluencia de público, se encuentra programado el cierre de algunos accesos a las estaciones de Metro de Plaza de España, de Callao y de Gran Vía, y también se verán afectadas las rutas de la EMT por Gran Vía, Alcalá/Banco de España y Plaza de España y zonas aledañas a la Gran Vía.