Fátima Matute y Francisco Martín han visitado el operativo médico y policial desplegado para las fiestas de San Sebastián de los Reyes

Segunda jornada de los festejos de San Sebastián de los Reyes, hoy con la visita al Puesto Sanitario por parte de la consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. Este puesto, que vela por la seguridad de los corredores durante los encierros de la localidad, cuenta con 25 efectivos sanitarios, 11 puestos de Asistencia Vital Avanzada y recursos móviles para complementar el puesto central desde donde se coordinan todos los efectivos. Además, se encarga de conectar por videoconferencia el Hospital Público Infanta Sofía, el quirófano de la plaza de toros y el Centro de Coordinación del Servicio de Urgencia Médica regional.

Huelga de La Paz

En declaraciones a los medios durante la visita, la han preguntado a Matute por la huelga de 24h convocada para el día de hoy en el Hospital Universitario de La Paz. La consejera ha subrayado que, de los más de 7.000 profesionales del centro, solo 19 han seguido la convocatoria que tiene la intención de denunciar la falta de personal en el centro durante el verano. También recordó que el Ministerio solo le concedió 11 plazas de las 61 solicitadas a la Comunidad de Madrid para formar a profesionales para la nueva especialidad en Medicina de Urgencias o Emergencias.

Falta de información con el reparto de menores

La consejera, también denunció la falta de comunicación del gobierno con las diferentes comunidades en cuanto al reparto de menores migrantes. Matute asegura que Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, sigue sin haber recibido ninguna novedad al respecto y, cuando la reciben, muchas veces proviene de los medios de comunicación en lugar de los despachos de forma seria.

Más de 800 efectivos de Policía Nacional desplegados para las fiestas de San Sebastián de los Reyes

Francisco Martín, delegado del gobierno en Madrid, visitó también el dispositivo policial desplegado para los festejos de la localidad madrileña. Cerca de un centenar de efectivos se desplegarán cada día además de servicios a caballo y un helicóptero, novedad de este año, que ayudan a reforzar el dispositivo de seguridad.

Tercer encierro, segundo matutino de los festejos

Después de los dos encierros de la jornada de ayer, 6 toros negros recorrieron las calles de la ciudad hasta la plaza de toros en un tiempo de 1:41. Dos astados se adelantaron y habilitaron huecos para que los participantes pudiesen realizar buenas carreras; mientras que, sus otros cuatro hermanos, se quedaron con los cabestros durante todo el recorrido. El balance total de heridos se cifra en 10 personas, de las cuales 7 fueron atendidas en el mismo recorrido y las 3 restantes fueron trasladadas al puesto sanitario por traumatismos leves.