Un estudio revela que el sistema inmune puede abrir la puerta a Alzheimer y tumores cerebrales a los 57 años

Un equipo del Instituto de Investigación i+12 del Hospital Universitario 12 de Octubre ha descubierto que ciertas células del sistema inmune predisponen a desarrollar patologías como Alzheimer y tumores cerebrales a partir de los 57 años. El hallazgo se debe a los cambios significativos que experimenta la barrera hematoencefálica —la defensa natural que protege el cerebro— justo a esa edad, permitiendo la entrada de células defectuosas que comprometen la salud neuronal.

El envejecimiento del sistema inmune, clave en el desarrollo de enfermedades

Los análisis revelan que la disfunción de la barrera hematoencefálica, junto con la pérdida de integridad en las conexiones neuronales, son responsables de la progresión del Alzheimer y de tumores como los gliomas. Según Ricardo Gargini, investigador del 12 de Octubre, “identificamos procesos de envejecimiento inmunológico caracterizados por un desequilibrio inflamatorio que facilita la entrada de células inmunitarias defectuosas al cerebro”.

Estas células, llamadas mielodes supresoras TREM2+/TIM3+, permiten que los tumores pasen inadvertidos para el sistema inmune y prosperen. El estudio señala que el mayor pico de cambios ocurre a los 57 años, una edad en la que el riesgo de estas enfermedades aumenta de forma significativa.

Los investigadores sugieren que nuevas terapias podrían reactivar el sistema inmunitario envejecido. En concreto, el uso de anticuerpos contra TIM3 podría prevenir el desarrollo de Alzheimer y tumores cerebrales, ofreciendo un horizonte de esperanza en el tratamiento de estas patologías.