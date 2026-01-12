Estudiantes de Universidades madrileñas participarán en proyectos municipales.

Un convenio de "aprendizaje y servicio", ha destacado el alcalde de la capital, durante su intervención, tras la firma del acuerdo, en el que participan 12 universidades, ocho públicas y cuatro privadas. Se trata, efectivamente, de un acuerdo de colaboración para el desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio en la ciudad, una metodología educativa que combina la formación académica del alumnado con la prestación de un servicio útil a la comunidad.

El Ayuntamiento ha suscrito este acuerdo con las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, CEU San Pablo, Complutense de Madrid, Internacional Menéndez Pelayo, Nacional de Educación a Distancia, Nebrija, Politécnica de Madrid, Pontificia Comillas, Rey Juan Carlos y Villanueva.

Almeida ha destacado este convenio como una herramienta útil para lograr "no solo que las universidades y la ciudad tengamos una relación más estrecha", sino también para hacer realidad una de las premisas que guía la acción municipal: "que en Madrid no solo cabemos todos, sino que debemos avanzar entre todos". El papel de las universidades, ha señalado es un "vivero inagotable de talento que tenemos en la ciudad", así como "la mejor garantía de que podamos seguir creciendo como sociedad" y siempre pensando en el futuro.

Los estudiantes podrán trabajar sobre retos y necesidades reales, lo que fomenta el pensamiento crítico y la innovación, arraigándoles a la comunidad a través de su participación en iniciativas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos en su entorno más próximo.