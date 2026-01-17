El estand de la Comunidad de Madrid en FITUR 2026 estará inspirado en el próximo Gran Premio MADRING de F1

La instalación, de estética curva y acabado metálico, evoca a los carriles por los que circularán los los monoplazas en MADRING, mientras que su planta reproduce el trazado del futuro circuito. Construido en acero, el espacio transmite la tecnología y modernidad asociadas a esta disciplina deportiva en el marco del Año del Turismo Deportivo, al tiempo que remite a las líneas arquitectónicas de dos grandes iconos deportivos de la capital, el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano. Tendrá una superficie de 1.448 metros cuadrados compartidos con el Ayuntamiento de la capital y contará con un sistema de iluminación LED que irá cambiando de color. La presentación de los recursos turísticos de Madrid se llevará a cabo mediante pantallas suspendidas en brazos robóticos, cuyos movimientos se ejecutarán de forma coreografiada.

Como principal novedad, el área expositiva se extenderá más allá del propio estand y, gracias a la instalación de moqueta y elementos en el techo, se generará una sensación de continuidad y cohesión entre todos los municipios de la región. Además, por primera vez, el Ejecutivo autonómico entregará los reconocimientos al turismo de la Comunidad de Madrid en tres categorías: destino, trayectoria y experiencia turística. Junto a la presencia destacada del deporte, se mostrarán las novedades de los cuatro territorios rurales turísticos incluidos en El Madrid que no te esperas (Sierra Norte, Sierra Oeste, Sierra de Guadarrama y la zona de Las Vegas y La Alcarria), así como de las ciudades Patrimonio Mundial: Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial. La agenda reservará también un espacio específico para el turismo accesible y para la promoción del producto gastronómico. En esta edición, el protagonista recaerá en el cocido madrileño, que será declarado Bien de Interés Cultural, y en las cervezas artesanas, que se consolidan como atractivo turístico gracias a las visitas que ofrecen numerosas fábricas en distintos municipios de la región.

ACCESOS Y REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Debido a las obras en Ifema para construir el circuito semi urbano, el Ejecutivo autonómico reforzará hasta un 100% el servicio de Metro en la línea 8 para facilitar el acceso al recinto ferial de IFEMA entre el miércoles 21 y el domingo 25 de enero. Para ello, el suburbano madrileño ha diseñado un dispositivo especial de movilidad que aumentará el número de trenes tanto en los días laborables como en el fin de semana. En concreto, los miércoles, jueves y viernes esta ampliación se iniciará a las 9:30 horas, con una subida de hasta el 60%, que se mantendrá hasta las 20:30, franja en la que se prevé una mayor afluencia de viajeros en la línea, alcanzando un aumento del servicio de hasta el 100%.

El fin de semana, cuando FITUR abre sus puertas al público, el incremento de trenes comenzará a las 9:00 horas y se prolongará hasta las 21:00 del sábado y las 19:00 del domingo. El refuerzo más intenso, de hasta el 100%, coincidirá con el tramo horario en el que se esperan más visitantes, entre las 9:00 y las 12:00 horas del sábado, si bien durante el resto de la jornada el servicio será significativamente superior al habitual.