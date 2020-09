Enrique López: "Tomarse un café e ir a cenar fuera de la zona no es necesario, es molesto"

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos que limiten "al máximo" sus contactos y ha criticado que "es molesto" que quienes están en zonas confinadas no respeten las medidas.

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado en Espejo Público que los criterios que desde el Ejecutivo regional siguen para determinar en qué zonas se aplican las medidas no son aleatorios y estas decisiones no se toman por capricho.

"Esto no es caprichoso", ha explicado el consejero de Justicia, quien además, ha insistido en la necesidad de respetar las restricciones de movilidad para evitar que la transmisión del virus aumente.

A pesar de que se descarta un confinamiento general en la Comunidad de Madrid, sí se plantea la ampliación de las medidas y restricciones aprobadas el pasado viernes por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que a día de hoy afectan a 37 zonas básicas de salud. En concreto, serían 16 nuevas zonas las afectadas por estas medidas.

Por este motivo, Enrique López ha pedido a los ciudadanos que limiten "al máximo" las relaciones y los contactos no necesarios: "Queremos que durante estos días el trabajador vaya solo a trabajar y a llevar a sus hijos, pero que limite al máximo la interrelación no necesaria".

Asimismo, ha indicado que, aunque entiende el descontento de los ciudadanos afectados, "tomarse un café fuera de la zona no es necesario e ir a cenar fuera de la zona no es necesario", sino que "es molesto". "Lo entiendo perfectamente, pero no es necesario", ha concluido.