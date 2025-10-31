El Ejecutivo regional celebra el archivo de dos causas sobre las residencias

Con ellas, destaca la Comunidad de Madrid, ya son 143 las causas archivadas sobre los protocolos de derivación hospitalaria aplicados durante la pandemia de la Covid-19. Desde el Hospital Beata María Ana, la consejera de Familia, Ana Dávila, ha defendido que el ejecutivo regional "hizo todo lo humanamente posible para salvar cada vida".

En términos muy similares se ha pronunciado el consejero de Presidencia, que ha celebrado que la Justicia "vuelva a dar la razón" a la Comunidad de Madrid: "Y estas son dos sentencias muy importantes de la Audiencia Provincial porque vienen a corroborar el criterio de los juzgados de instrucción que se negaron a la reapertura de casos ya archivados- En este caso, por ese invento tanto de la Fiscalía como de la izquierda y de la izquierda de tratar de imputar un delito a esos profesionales por no facilitar el acceso a un servicio público por discriminación", ha incidido.

En el primero de los autos de la Audiencia Provincial, se desestima el recurso presentado por la familia y al que se adhirió la Fiscalía de Madrid contra el archivo del procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba. Se originó a raíz de una querella por la muerte de un anciano en una residencia del municipio y se dirigía contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de homicidio por imprudencia.

En el segundo, el órgano judicial se opone a la reapertura de otra causa que se instruía en el juzgado de instrucción número 10 de Madrid. La Fiscalía y la representación procesal pedían reabrir la causa por un delito de odio.