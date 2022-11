Dimite en bloque la Dirección Asistencial Sureste de Madrid por la apertura de los centros sanitarios 24 horas

Los miembros de la Dirección Asistencial Sureste de Atención Primaria en Madrid han dimitido en bloque este viernes 4 de noviembre en protesta por la apertura de los centros sanitarios 24 horas. Se trata del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias de Atención Primaria implantado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que ha causado mucho revuelo dentro del sector.

Esta dirección asistencial que ha dimitido abarca los municipios de la zona sureste de la Comunidad de Madrid, alrededor del eje de la carretera nacional III, el Corredor del Henares y los distritos municipales de Moratalaz, Retiro, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Vicálvaro, del municipio de Madrid. Asimismo, la gerente asistencial adjunta de Atención Primaria, Nuria Fernández, también ha presentado su dimisión.

Mónica García censura la gestión de Ayuso

Por su parte, la líder de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, no ha dudado en criticar la gestión sanitaria del equipo de la popular Isabel Díaz Ayuso a través de su cuenta de Twitter en referencia a las dimisiones que se han dado durante los últimos días en la dirección de la Sanidad de la Comunidad de Madrid.

"Suma y sigue. Dimite en bloque la Dirección Asistencial Sureste de Atención Primaria en Madrid. Después del caos, la descomposición. Mientras tanto, pacientes desatendidos, profesionales saturados y señalados y gestores viendo cómo bajarse del barco", ha comentado García.

Por otro lado, el secretario general del PSOE, Juan Lobato, ha solicitado una rectificación a Ayuso porque "corregir errores no es una derrota". Además, sostiene que "los que pierden son las familias".

Además, la coportavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha recalcado que estas dimisiones son la respuesta a la "nefasta gestión" de Ayuso mientras "más del 90 por ciento de los médicos sufre un agotamiento emocional mientras la señora Ayuso no para de insultar a aquellos que nos cuidan".

Ayuso: "Lamento el ruido político que se está generando"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dado las gracias a los sanitarios que sí están acudiendo a trabajar a estos centros 24 horas, a pesar del "terror sindical" y al "terror político" que está infundiendo la izquierda.

Además, ha censurado que haya habido "un 60% de bajas médicas sobrevenidas" y ha acusado a los médicos de hacer boicot. "Lamento el ruido político que se está generando por abrirlos, no por no abrirlos. Es ahora cuando la izquierda ha dicho: tendremos que poner una pancarta en cada uno de los centros, no sea que la Sanidad funcione y no tengamos una mínima excusa para presentarnos a las elecciones del año que viene", ha apuntado.

Tras estas palabras la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a Ayuso una rectificación de sus declaraciones.