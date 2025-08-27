Detenidos los tres hombres involucrados en el robo al Ayuntamiento de Alcalá del mes de julio

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio, cuando dos hombres forzaron una puerta lateral del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Dentro, los ladrones sustrajeron diverso material informático pensando que guardaba importante información confidencial relacionada con la actividad llevada a cabo por la institución municipal. Una vez iniciada la investigación, los agentes descubrieron que una tercera persona aguardó en el exterior del edificio para avisar a los dos hombres de la llegada de la policía.

Operación policial para identificar y detener a los responsables

Una vez avanzadas las pesquisas policiales, los agentes identificaron a los responsables y procedieron a localizarlos y detenerlos. El primero de ellos fue detenido el dos de agosto, mientras que los otros dos fueron detenidos los días 23 y 24 de este mes. En el operativo policial, los agentes recuperaron un ordenador que se utilizaba para videoconferencias y que no contenía ninguna información confidencial. Por último, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.