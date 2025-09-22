Detenidos en Fuenlabrada cuatro hombres por retener, amenazar y golpear a otro para saldar una deuda de 300.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Fuenlabrada a cuatro hombres acusados de retener, amenazar y golpear a otro para exigirle el pago de una deuda de 300.000 euros. Los hechos tuvieron lugar en el interior de unas oficinas de un local comercial, donde la víctima había acudido tras concertar una cita con uno de los agresores.

Según la investigación, al finalizar el encuentro se presentaron los otros tres implicados, quienes intimidaron al hombre y lo golpearon con objetos contundentes, entre ellos un cenicero con el que fue agredido varias veces en la cabeza. Aprovechando que perdió el conocimiento, los arrestados le robaron más de 1.100 euros y su teléfono móvil.

Escapó herido y pidió auxilio en la calle

A pesar de las lesiones, la víctima logró salir de las oficinas y caminar varios metros hasta encontrarse con personal de seguridad privada, que dio aviso inmediato a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

La operación concluyó con la identificación y arresto de los cuatro sospechosos los días 21 y 27 de agosto. Todos ellos han pasado a disposición judicial acusados de detención ilegal, robo con violencia e intimidación y lesiones