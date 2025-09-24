Detenidos dos hombres que atracaron con arma blanca tres farmacias de Madrid en solo una semana

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres que atracaron tres farmacias de Madrid, una en el distrito de Hortaleza y dos en Fuencarral-El Pardo, en una semana. La investigación comenzó el pasado mes de agosto cuando los agentes detectaron el mismo modus operandi en tres denuncias de robos en farmacias; por lo que sospecharon que podría tratarse de los mismos sujetos.

El asaltante se dirigía a las empleadas amenazándolas con un arma blanca y después de inmovilizarlas con el brazo, les ponía la navaja en el cuello exigiéndoles el dinero recaudado de las cajas fuertes. Dos de las empleadas de una de las farmacias sufrieron un ataque de pánico y han acabado renunciando a su trabajo por la situación de estrés vivida.

Durante la investigación la policía corroboró, además, que mientras uno de los ladrones perpetraba el atraco, el otro le esperaba fuera en un coche preparado para escapar con el botín.

Uno de ellos ha ingresado en prisión

Ambos fueron localizados y detenidos el pasado 9 y 10 de septiembre como presuntos responsables de tres robos con violencia e intimidación. Después de pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de uno de ellos; el otro está en libertad provisional.