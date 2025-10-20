Detenidos 15 Trinitarios por dos secuestros en Madrid

La Policía Nacional ha detenido a 15 miembros de la banda de los Trinitarios tras una intervención este pasado viernes en dos pisos de los distritos de Tetuán y Moncloa-Aravaca. El operativo se activó cuando un joven llamó al 091 para avisar de que había recibido un mensaje de auxilio de un amigo alertando de que estaba retenido en un piso de la calle Artajona. Al llegar los agentes vieron salir a un hombre y una mujer —pareja— acompañados por dos varones de nacionalidad marroquí que les dijeron "que todo estaba bien". Paralelamente, la policía recibió la llamada de un hombre que decía que su hijo estaba retenido en esa misma casa por lo que volvieron al piso y pudieron liberar a la segunda víctima, al hijo, y detuvieron por secuestro a una decena de personas que había en el interior de la vivienda. .

Unas horas después, sobre las 4:30, el hombre que había salido de Artajona volvió a llamar: explicó que él y su pareja habían sido coaccionados y trasladados a un piso en la avenida de Pablo Iglesias, donde seguían retenidos. Los agentes acudieron y arrestaron a cuatro varones por secuestro y robo con violencia, ya que arrebataron el teléfono a la víctima mientras hablaba con la Policía.

Según la investigación, el grupo operaba con un patrón repetido: conocidos de las víctimas les citaban en la vivienda “con más amigos”, una vez dentro les retiraban el móvil y, bajo coacciones, les movían entre domicilios para controlarlos y robarles; les forzaban a sacar dinero en cajeros tras ingresos previos para evitar rastro de fraude.

Todos los detenidos han pasado a disposición judicial por secuestro; cuatro afrontan además cargos por robo con violencia.