El descarrilamiento de un tren de Cercanías en San Fernando de Henares (Madrid) deja seis heridos leves

El descarrilamiento de un tren de Cercanías en la estación de San Fernando de Henares (Madrid) ha dejado seis heridos leves, según los datos proporcionados por el Ministerio de Transportes y Renfe.

Los hechos se han producido a las 15.26 horas cuando el tren de Cercanías 21541 que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín (Línea C-2 de Cercanías) ha descarrilado en la vía 1 en San Fernando de Henares. Por causas que todavía continúan siendo investigadas, el convoy se ha salido del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja en la entrada a la estación.

De entre las personas heridas, cuatro han sido dadas de alta en el lugar por los sanitarios, mientras que las dos restantes (una mujer de 53 años y otra de unos 40) han requerido traslado al Hospital del Henares, en Coslada.

Interrupción del tráfico ferroviario

A causa del accidente, el tráfico ferroviario tuvo que ser interrumpido en este punto, después de que a las 15.53 horas los servicios de emergencia solicitasen el corte urgente de tensión. Esta suspensión del servicio ha afectado también a los trenes de Media Distancia que utilizan esa vía y las líneas C-2 (Guadalajara-Chamartín), C-7 (Alcalá de Henares-Príncipe Pío) y C-8 (Guadalajara-Villalba) de la red de Cercanías de Madrid.

Adif ha agregado en sus redes sociales que los trenes procedentes de la Estación de Atocha están finalizando su recorrido en Vicálvaro, y los trenes con salida de Guadalajara están llegando hasta Alcalá de Henares, quedando sin servicio las estaciones de La Garena, Soto del Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Coslada.

Servicio alternativo

Dada la interrupción, Renfe ha puesto a disposición de los viajeros un "servicio de lanzaderas entre Madrid-Chamartín y Coslada", así como para los "trenes desde Atocha con destino Alcalá de Henares y Guadalajara desviados por Chamartín".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido al Gobierno central que "se tome en serio la seguridad" de los pasajeros. Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha aprovechado para dirigirse al ministro de Transportes, Óscar Puente, para recriminarle que "deje de tuitear y que se ocupe de las importantes competencias que tiene su Ministerio".

Desde el Consorcio Regional de Transportes han puesto medidas para garantizar la movilidad en la zona, con un refuerzo de las líneas de autobuses interurbanos en el Corredor del Henares y de la Línea 9 de Metro de Madrid. Respecto a las causas del incidente, el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha indicado que "se está estudiando cuáles han podido ser las causas de ese descarrilamiento".