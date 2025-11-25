Dávila reclama “unidad sin fisuras” contra la violencia de género en el 25N: “No es una cuestión de partidos”

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha llamado este martes a la “unidad”frente a la violencia de género, reiterando que se trata de un problema que “no es una cuestión de partidos ni de banderas”, sino “un sufrimiento que desgarra vidas y puede afectar a cualquiera”. Sus declaraciones han tenido lugar durante el acto institucional del 25 de noviembre celebrado en la Real Casa de Correos, donde se han entregado diversos reconocimientos a entidades y profesionales que trabajan en la protección de las víctimas.

“Ellas y la sociedad deben saber alto y claro que la violencia contra la mujer no tendrá nunca cabida en la Comunidad de Madrid”, ha afirmado Dávila, quien ha subrayado que la coordinación entre administraciones, la sensibilidad profesional y la implicación social son “la mejor base” para fortalecer esta lucha. Antes de comenzar la entrega de galardones, la directora general de Igualdad, Patricia Reyes, ha pedido un minuto de silencio por todas las mujeres asesinadas.

Reconocimiento a instituciones clave en la lucha contra la violencia

Entre los distinguidos por el Ejecutivo autonómico figura la Asamblea de Madrid, reconocida por el 20º aniversario de la ley pionera que abordó todas las formas de violencia contra las mujeres y que dio origen a una red de atención integral. La vicepresidenta primera, Ana Millán, ha recogido el galardón en nombre de la institución y ha destacado el “antes y después” que supuso esta normativa.

También han sido premiados los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, cuyo magistrado Alejandro Galán ha agradecido en nombre de sus compañeros un reconocimiento “no muy frecuente” y especialmente significativo en un momento de “tantos reproches” a la labor judicial.

Homenajes a figuras y profesionales comprometidos

En el apartado individual, la Comunidad ha homenajeado a la activista afgana Zuhal Sherzad, referente en la defensa de los derechos de las mujeres y en la puesta en marcha de programas educativos y humanitarios. Sherzad ha recordado a quienes siguen viviendo en Afganistán “sin poder trabajar ni estudiar” y ha agradecido el apoyo a sus esfuerzos por erradicar la violencia.

El acto también ha reconocido el trabajo del director del Centro Penitenciario Madrid II, Jesús Francisco Moreno, por impulsar programas de formación y autonomía personal dirigidos a mujeres internas, muchas de ellas víctimas de múltiples violencias.

Asimismo, se ha premiado a los tutores de víctimas de las Oficinas de Empleo, por su acompañamiento hacia la inserción laboral, y a los profesionales de la Dirección General de Salud Pública, responsables del Código VISEM, un protocolo pionero de atención urgente a mujeres agredidas sexualmente.

Apoyo a entidades que acompañan a víctimas vulnerables

Entre las entidades galardonadas se encuentra la Asociación Amar Dragoste, destacada por su apoyo integral a mujeres víctimas de explotación sexual y su lucha contra los matrimonios forzados. Su directora, Carolina Sánchez, ha relatado el impacto de un operativo policial en un piso clandestino donde varias mujeres vivían en condiciones extremas y ha defendido que “la libertad es una gran victoria”.

La Fundación Mariana Allsopp (Hermanas Trinitarias) ha recibido otro de los reconocimientos por su labor con jóvenes en situación de violencia y exclusión social. Su delegada, Lourdes Jiménez, ha reivindicado un trabajo “discreto, lento y profundamente humano” que busca ofrecer espacios seguros para que estas jóvenes puedan reconstruir sus vidas.

Jiménez ha insistido en que la erradicación de la violencia contra las mujeres exige “política sostenida, coordinación y una apuesta decidida por la prevención”, un compromiso compartido por las ocho personas y entidades homenajeadas este 25N.