Cuatro detenidos por el robo de cobre en varios establecimientos del Principado de Asturias y la Comunidad de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntos responsables de varios episodios de robo de cobre en estaciones de servicio y establecimientos del Principado de Asturias y la Comunidad de Madrid. Una mujer y dos hombres han sido detenidos por el delito de robo con fuerza mientras que la cuarta integrante, otra mujer, ha sido detenida como responsable de la chatarrería donde se realizaba la venta del material.

Modus operandi

Los ladrones forzaban las arquetas para cortar dicho cable y salir huyendo. Tras haber esperado un tiempo prudencial y comprobando que ni se había activado el sistema de alarma que alertase a la policía ni habían sido detectados, volvían al lugar vestidos como operarios para retirar el cobre tirando del cableado. Tras la investigación, los agentes lograron identificar a dos hombres y una mujer como presuntos responsables de los delitos y procedieron a su detención el pasado 30 de julio.

Venta del material sustraído

Continuando con la investigación, hallaron una chatarrería en el municipio madrileño de San Fernando de Henares donde los arrestados vendían el material sustraído. Los agentes localizaron más de 8 toneladas de cobre, escondido en varios contenedores y tapados con placas de hierro, con un valor superior a los 20.000 euros. Además, los agentes descubrieron que la chatarrería no disponía de ningún libro de registro de ventas y que tenía prohibida toda actividad al estar sancionado. Ante todos estos hechos, terminaron deteniendo a una mujer, responsable de este establecimiento, completando así los cuatro detenidos por este operativo.