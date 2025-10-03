El Consorcio de Transportes de Madrid cumple 40 años conectando la región

Cuatro décadas que han ayudado a transformar la región. En la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional se celebrado un acto homenaje en la que han entregado seis distinciones a las personas e instituciones que han contribuido de manera decisiva al desarrollo, la promoción y la consolidación del transporte público en la región durante estos años.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado las "cuatro décadas de éxito" del CRTM, que permite que Madrid tenga "uno de los mejores transportes públicos del mundo, moderno, seguro, rápido y que ha pensado siempre en las necesidades de sus usuarios y en conectar cada barrio, cada municipio y facilitar la vida de millones de personas".

En representación de los 179 Ayuntamientos que forman parte del CRTM, han sido galardonados, entre otros, los consistorios de Madrid y Aranjuez por ser los primeros en adherirse a este organismo, sentando las bases de un modelo de gestión coordinada e integradora. El alcalde de la capital, Martínez-Almeida ha destacado la labor de los trabajadores que han hecho que el transporte público sea "uno de los mejores". En concreto, la EMT, con más de 2.000 autobuses que circulan por las calles , ha logrado un récord de 470 millones de usuarios, en 2024.

Reconocimientos que también han recibido la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) o a título póstumo, Óscar Moral de CERMI, en reconocimiento a su incansable trabajo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la promoción de la accesibilidad universal en el transporte público.

Destacar al expresidente regional, Joaquín Leguina galardonado por ser el impulsor y creador de esta institución durante su mandato como presidente del Gobierno autonómico. Durante su intervención Leguina ha reconocido que desde que llegó a la capital no ha hecho "otra cosa que montar en Madrid".

40 años en cifras

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid lo logrado alcanzar un récord histórico de viajeros, con más de 1.722 millones de usuarios. El medio más utilizado por los ciudadanos ha sido el Metro, la EMT y, en tercer lugar, los autobuses interurbanos y urbanos, que alcanzaron su máximo en la serie histórica con más de 307 millones de viajeros.

Después, Metro Ligero, con 18,9 millones de usuarios, y el TFM, con 8,4. Además, la red de vehículos interurbanos recorre 22.400 kilómetros al año y transporta diariamente a más de un millón de personas.

El 100% de la flota, compuesta por más de 4.000 autocares, es totalmente accesible. Actualmente, más del 92% de los viajes se realizan con el Abono Transporte personal o la tarjeta Multi. Solo el 3% hace uso de los billetes sencillos, lo que supone aproximadamente 180.000 accesos cada día laborable.