El consistorio repartirá 5.000 pulseras antisumision química en las fiestas de Chamartín

Madrid |

Fiestas de Chamartín 2025
Fiestas de Chamartín 2025 | Europa Press

La policía municipal repartirá, en las fiestas de San Miguel, en Chamartín, hasta 5.000 pulseras con sensores para detectar diferentes de droga en la bebida. Un proyecto piloto que si da resultados positivos podría extenderse a otras fiestas.

En las fiestas de San Miguel, en el distrito de Chamartín que se están celebrando hasta el próximo 28 de septiembre, se repartirán hasta 5.000 pulseras antisumisión química que están dotadas de sensores que permiten detectar la presencia de múltiples tipos de droga en la bebida y que suponen un riesgo para la salud pública.

Se trata de un contrato que ha hecho la Junta de Distrito y serán los agentes municipales, un centenar de efectivos forman parte del dispositivo de seguridad, los que repartirán las pulseras.

Se trata de un proyecto piloto que, si da resultados positivos, según la vicealcaldesa, Inma Sanz, podría ampliarse a otras fiestas o eventos.

