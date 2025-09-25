El consistorio repartirá 5.000 pulseras antisumision química en las fiestas de Chamartín

La policía municipal repartirá, en las fiestas de San Miguel, en Chamartín, hasta 5.000 pulseras con sensores para detectar diferentes de droga en la bebida. Un proyecto piloto que si da resultados positivos podría extenderse a otras fiestas.

Se trata de un contrato que ha hecho la Junta de Distrito y serán los agentes municipales, un centenar de efectivos forman parte del dispositivo de seguridad, los que repartirán las pulseras.

Se trata de un proyecto piloto que, si da resultados positivos, según la vicealcaldesa, Inma Sanz, podría ampliarse a otras fiestas o eventos.