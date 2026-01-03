La Orquesta Filarmónica de Viena llega a nuestro país

El concierto de Año Nuevo con la Filarmónica de Viena de gira por España

El auténtico concierto de Año Nuevo de Viena va a recorrer 7 ciudades españolas pocos días después de su actuación en el Musikverein, el Philharmonic Ensemble, formado exclusivamente por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena.

ondacero.es

Madrid |

La Filarmónica de Viena celebra su tradicional Concierto de Año Nuevo en la Sala Dorada de la Musikverein
La Filarmónica de Viena celebra su tradicional Concierto de Año Nuevo en la Sala Dorada de la Musikverein | Agencia EFE

Los conciertos de Año Nuevo de Viena en España comenzaron el viernes 2 de Enero en el Palacio de la Ópera de La Coruña. La gira continúa el Sábado día 3, a las siete y media de la tarde, en el Auditorio Nacional de Música. El domingo 4, actuación especial para las familias a las 11 de la mañana en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, por la tarde, a las ocho de la noche actuación en el Cartuja Center de Sevilla. El día de Reyes, el martes 6 de Enero, a las siete y media de la tarde en Toledo, Palacio de Congresos El Greco. El miércoles 7 de Enero, a las siete y media de la tarde en Baluarte de Pamplona, el jueves 8 de Enero a las ocho de la noche en el palacio de Congresos de Galicia en Santiago de Compostela y cierran la gira en el Teatro La Fundación de Vigo el sábado 10 a las ocho de la noche.

Repertorio clásico de la Filarmónica de Viena

El encanto y la alegría del Concierto de Año nuevo llegan a España con una cita festiva y con precios especiales para niños y jóvenes, donde la magia vienesa se comparte entre generaciones. Orquesta reconocida en todo el mundo por sus interpretaciones del repertorio tradicional de Año Nuevo, con el encanto de los valses, polcas y marchas de la dinastía Strauss. Desde Voces de primavera hasta el Bello Danubio Azul y le celebre marcha Radetzky.

