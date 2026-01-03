El concierto de Año Nuevo con la Filarmónica de Viena de gira por España

Los conciertos de Año Nuevo de Viena en España comenzaron el viernes 2 de Enero en el Palacio de la Ópera de La Coruña. La gira continúa el Sábado día 3, a las siete y media de la tarde, en el Auditorio Nacional de Música. El domingo 4, actuación especial para las familias a las 11 de la mañana en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, por la tarde, a las ocho de la noche actuación en el Cartuja Center de Sevilla. El día de Reyes, el martes 6 de Enero, a las siete y media de la tarde en Toledo, Palacio de Congresos El Greco. El miércoles 7 de Enero, a las siete y media de la tarde en Baluarte de Pamplona, el jueves 8 de Enero a las ocho de la noche en el palacio de Congresos de Galicia en Santiago de Compostela y cierran la gira en el Teatro La Fundación de Vigo el sábado 10 a las ocho de la noche.

Repertorio clásico de la Filarmónica de Viena

El encanto y la alegría del Concierto de Año nuevo llegan a España con una cita festiva y con precios especiales para niños y jóvenes, donde la magia vienesa se comparte entre generaciones. Orquesta reconocida en todo el mundo por sus interpretaciones del repertorio tradicional de Año Nuevo, con el encanto de los valses, polcas y marchas de la dinastía Strauss. Desde Voces de primavera hasta el Bello Danubio Azul y le celebre marcha Radetzky.