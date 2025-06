La Comunidda de Madrid premia a Marisa Paredes, la bailaora Belén López y al escritor Andrés Amorós

Los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid se entregarán previsiblemente en septiembre y reconocen la trayectoria y la obra de intelectuales y artistas, cuya labor incida de manera relevante en la realidad sociocultural madrileña.

Andrés Amorós es Catedrático de Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid, recibirá el galardón en la categoría de Tauromaquia, temática a la que ha dedicado varios libros. El Gobierno regional le distingue por su defensa inteligente y documentada de la tauromaquia como expresión de la cultura española, así como su extenso conocimiento de las raíces de la Fiesta.

Belén López es bailaora y ha llevado el flamenco por todo el mundo reivindicando el carácter mestizo de este arte. En los escenarios, ha bailado junto a Estrella Morente, Carmen Linares y Joaquín Cortés, o el grupo Depeche Mode en su reciente concierto en Madrid.

Marisa Paredes, fallecida el 17 de diciembre de 2024, es reconocida como una de las actrices más emblemáticas de su generación. Nacida en Madrid, actuó en más de 75 películas dentro y fuera de España, desarrollando también su profesión en el teatro y la televisión. Fue además presidenta de la Academia de Cine desde 2000 hasta 2003 y recibió el Goya de Honor otorgado por esta institución en 2018.

PROGRAMACIÓN TEATROS DEL CANAL

Díaz Ayuso, ha presentado la programación de la próxima temporada de los Teatros del Canal, que ofrecerán un centenar de espectáculos de danza, teatro, música y artes vivas: “Aquí se escuchan todos los acentos del español. Se unen tradición y vanguardia, comparten escenario y patio de butacas las distintas generaciones y estilos, los grandes clásicos, los maestros vivos, los más rompedores”, ha subrayado.

En esta cita cultural destacan reconocidas figuras del panorama nacional e internacional, como el dramaturgo José Luis Alonso de Santos, la actriz Isabelle Huppert, el cantaor Niño de Elche o el bailaor Marco Flores. La recuperación del patrimonio teatral español es uno de los principales objetivos de este nuevo curso que abrirá en julio con Hacia ecos de lo sagrado, obra en la que Ana Zamora rescata la dramaturgia medieval y renacentista. Asimismo, estará representado el Siglo de Oro con Numancia, de Miguel de Cervantes, de la mano de Alonso de Santos; El teatro del mundo de Calderón de la Barca de la compañía española For the fun of it, y una nueva versión de Josep Maria Mestres de La dama boba de Lope de Vega.

El público podrá disfrutar de la interpretación de la actriz Isabelle Huppert en Bérénice, de Jean Racine. También de reconocidos nombres de la escena como el director inglés Declan Donella con su versión de Medea de Eurípides, y del albanés Mario Banushi, con Miami. Canal Hispanidad aportará 12 propuestas en los que serán protagonistas Argentina y Chile con producciones basadas en obras de William Shakespeare. Dramaturgos como Calixto Bieito, Gabriel Chamé, Romina Paula y Luciana Acuña firmarán las representaciones, mientras que Guillermo Calderón adaptará Feos, de Mario Benedetti.