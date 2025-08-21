Crecimiento empresarial

La Comunidad pone a disposición de diferentes empresas un proyecto de desarrollo tecnológico

El programa lo ofrecen principalmente a empresas de tres sectores: Greentech, aeroespacial y salud. Estas compañías recibirán una mentoría personalizada para convertirse en referentes de innovación dentro de este área estratégica.

Álvaro Martínez

Madrid |

El consejero López-Valverde en su visita al Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva | Comunidad de Madrid

El ejecutivo regional se encuentra en un proceso de selección para completar las 75 compañías que participarán en este proyecto. Ese total se dividirá en grupos de 15 que pertenecerán a tres nodos principales: tecnología aeroespacial, Greentech, y relacionadas con la salud. El primer grupo tendrá su espacio de trabajo en Tres Cantos, el segundo relacionado con el medioambiente se reunirá en Las Rozas, y las compañías sanitarias trabajarán en el centro de innovación de la Consejería de Digitalización de la Comunidad.

Proceso de trabajo

Las compañías tienen hasta el próximo 1 de septiembre para rellenar la solicitud. Los que terminen siendo seleccionados recibirán una tutorización y acompañamiento individual, una hoja de ruta personalizada y formación práctica y estratégica. Todo esto lo podrán aprovechar hasta diciembre, puesto que en enero comenzará ya la siguiente fase.

Por último, tendrán acceso a instalaciones para el testeo de su proyecto, eventos de networking y relación con empresas tractoras y agentes del ecosistema. Esta tercera fase es la más importante porque conectarán estas compañías en crecimiento con posibles inversores que aporten capital a sus proyectos.

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid pretende ayudar a expandirse y crecer a empresas madrileñas para que puedan llegar a convertirse en 'titanes' de su sector con la marca Made in Madrid.

