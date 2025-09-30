La Comunidad de Madrid tendrá su propio Centro de Operaciones de Ciberseguridad en 2026

Entre diez y quince profesionales, entre ellos un jefe de operaciones, analistas de seguridad, consultores y especialistas en gestión de incidentes, formarán parte del nuevo Centro Regional de Operaciones que se incorporará en 2026 a la Agencia de Ciberseguridad. Trabajarán con herramientas avanzadas basadas en Inteligencia Artificial para tener la capacidad de predecir y anticiparse a posibles ciberataques y reaccionar en cuestión de segundos. También monitorizará las 24 horas del día, todos los días del año, las infraestructuras tecnológicas regionales y colaborará con centros nacionales e internacionales de cibervigilancia.

Otro equipo especializado, los MadrIDefenders, representará a la región en los principales certámenes internacionales de ciberseguridad que organiza la OTAN. La Agencia de Ciberseguridad se encargará de elegir a sus siete miembros, profesionales altamente cualificados que serán seleccionados en base a sus méritos, experiencia técnica, certificaciones internacionales y participación previa en competiciones.

Novedades también sobre el Escudo Digital y la Tarjeta Sanitaria Virtual

El gobierno regional ha extendido el Escudo Digital en 60 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, según ha anunciado el consejero Miguel López-Valverde, y para antes de que finalice el año estará desplegado en un total de 143 municipios.

Por otro lado, se lanzará un canal de WhatsApp como nueva vía de comunicación con los pacientes y un chatbot para pedir cita en el centro de salud. Novedades a las que se suma el Portal del Paciente Madrid Salud, una web donde el ciudadano podrá consultar sus informes clínicos, imágenes radiológicas, historial de vacunación y otros servicios personalizados.

Además, el Programa de Cribado Neonatal se incorporará por primera vez en la Tarjeta Sanitaria Virtual; permitiendo así a los progenitores acceder de forma rápida y sencilla a los resultados de las pruebas que se le realizan al bebé en sus primeros días de vida, como la del talón, o recibir notificaciones acerca de las consultas.

Trámites en cinco minutos

El consejero, en un encuentro con medios de comunicación, ha desgranado también el proyecto EficiencIA con el que se pretende que el ciudadano dedique menos de cinco minutos a realizar sus trámites. Para ello, antes de 2027, se incorporarán 200 nuevos procedimientos en la plataforma Cuenta Digital y en los próximos meses estarán activos los trámites de becas de excelencia académica-deportiva, nuevas ayudas al alquiler para jóvenes y sectores preferentes.

El gobierno regional estima una reducción del 50% en el tiempo de presentación de solicitudes y del 80% en operaciones manuales, liberando más de 82.000 horas anuales de trabajo a los empleados públicos para que se centren más los ciudadanos.