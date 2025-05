La Comunidad de Madrid recurre ante la Audiencia Nacional la quita de la deuda a Cataluña

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz Miguel ángel Martín ha anunciado la interposición de este trámite judicial. Desde el Ejecutivo autonómico se argumentan tres razones fundamentales: que este acuerdo no es válido porque no existió quórum, porque la condonación es contraria al principio de igualdad y "discrimina entre regiones" y porque la deuda no se evapora. De hecho, cada madrileño con esta quita deberá abonar casi 500 euros más, según cálculos de la propia consejería de Economía.

"PEAJE INTOLERABLE"

"Desde el punto de vista formal, entendemos que no es válido el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera; no participaron las comunidades autónomas gobernadas por el PP en protesta por lo que se considera un peaje intolerable a los independentistas", ha subrayado el portavoz de la Comunidad de Madrid. "Con este acuerdo, la irresponsabilidad no solo queda impune, sino que además se vería recompensada", ha insistido Miguel Ángel García. "Es un peaje intolerable de Sánchez a los independentistas que han dado un golpe en la Moncloa", ha concluido.