La Comunidad de Madrid reconocerá a Vingegaard y a la Vuelta Ciclista

Defensa de Díaz Ayuso del deporte ejercido en libertad, por ser Madrid una comunidad abierta e integradora: “Este ciclista internacional no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron”, ha reprochado a la bancada de la izquierda. La presidenta ha subrayado que La Vuelta es “una de las competiciones internacionales de las que el pueblo de Madrid” se siente más orgulloso pese a que la han intentado “desguazar”. El pasado domingo fue cancelada la última etapa que transcurría desde el municipio de Alalpardo hasta el centro de la capital, tras semanas de incidentes provocados por manifestantes propalestinos a causa de la presencia del equipo Israel-Premier Tech. El danés Jonas Vingegaard, vencedor de la última edición, no pudo subir al podio, ya que se anuló la ceremonia.

La Medalla Internacional es una condecoración que se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a personalidades y representantes de otros países, así como a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea. En los últimos años han recibido la Medalla Internacional el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); el de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023) y el de Argentina, Javier Milei (2024).

CRÍTICAS DE MÁS MADRID

El primer partido de la oposición se ha mostrado en contra de que la Comunidad de Madrid vaya a conceder su Medalla de Oro a La Vuelta Ciclista a España, pero ha celebrado que la Internacional vaya a parar a su ganador, el danés Jonas Vingegaard. La portavoz Manuela Bergerot ha valorado la "actitud pacífica" de los manifestantes propalestinos que bloquearon la celebración de la última etapa : "Un gran ciclista que dijo que en todo momento se ha sentido seguro gracias al trabajo de la policía, que ha valorado la actitud pacifista de los manifestantes y sobre todo ha expresado comprensión con las protestas ante la gravedad de lo que está ocurriendo en Gaza. Que nadie se equivoque, Jonas Dingengar es un ejemplo de deportista y de ciudadano".