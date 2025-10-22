La Comunidad de Madrid presentará recurso ante la Audiencia Nacional por la declaración de su sede como Lugar de Memoria Democrática

Después de que a primera hora de la mañana el BOE publicara la resolución, advierte el consejero madrileño Miguel Ángel García que el expediente ya ha caducado "porque ha pasado más de un año desde su incoación y hasta la publicación de la decisión, dando por bueno que el acto de publicación es el de notificación de la resolución". Por ello, ha añadido que esta resignificación de la Real Casa de Correos es "una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído a nuestro país desde que es presidente".

García ha recordado que tal y como recogía el informe de la Real Academia de la Historia, el edificio con más de 250 años de historia "tiene una vinculación evidente con el periodo de la Ilustración, sin perjuicio de que quieran declarar lugar de memoria la Dirección General de Seguridad como institución, ya que tuvo muchas sedes tanto en la República como durante el franquismo", y que tratar de vincularlo con una pequeña parte de su dilatada historia sólo puede responder a un "intento sectario de manosear a esta institución".

RECURSOS A PARES

La Puerta del Sol mantiene que defenderá "los intereses de la institución y de los madrileños" y que por eso presentará "de inmediato este recurso ante la Audiencia Nacional porque nos ampara la Ley, la verdad y la historia. Nos avalan los expertos. Y defenderemos la Institución y la historia de este edificio del autócrata Sánchez". Esta incoación se suma al recurso ya presentado por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional por "invasión de competencias regionales".