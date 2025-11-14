La Comunidad de Madrid presenta su campaña ‘Cambia vidas’ para promover el acogimiento familiar de menores

La Comunidad de Madrid lanzará el próximo lunes una campaña en medios de comunicación, redes sociales y espacios públicos para fomentar el acogimiento de menores tutelados bajo el lema ‘Acoger cambia vidas. La suya y la tuya’. “La comunidad trabaja para que todos los niños crezcan bajo el amparo de una familia que les abrace y escuche”, ha indicado la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el acto de presentación de la campaña al que han acudido más de 30 familias de acogida. A ellas, visiblemente emocionada, les ha agradecido su “entrega, generosidad y valentía”. “Acoger no es sólo un acto solidario, es tender la mano cuando más se necesita”, ha subrayado.

La red pública de la Comunidad de Madrid atiende actualmente a más de 4.000 menores, de los cuales alrededor de 1.800 viven en acogimiento. Casos como el de Jiead, que fue acogida por una familia cuando tenía seis años porque la Comunidad valoró que era “lo mejor” para su madre biológica y para ella, como ha contado. Ha necesitado tiempo, eso sí, para comprender que su situación “no ocurrió porque no fuera valiosa o suficiente, sino por las circunstancias”. Esa reflexión, que lleva tiempo, hace que la adaptación al nuevo hogar pueda ser muy difícil los primeros años, “los niños vienen con una mochila importante”, reconocen María y Carlos, padres de acogida, pero “la forma más bonita de seguir es estando acompañada por una familia de acogimiento”, añade Jiead.

Aumento de las ayudas

El gobierno regional aprobó en octubre un incremento del 40% del presupuesto destinado a las ayudas para familias acogedoras. A partir del 1 de enero de 2026, las de acogimiento general recibirán 500 euros mensuales por menor; si éste tiene alguna discapacidad o necesidad médica compleja, la ayuda ascenderá a 1.000 euros al mes y para las familias de urgencia que acogen niños de hasta seis años, sube a 2.000 euros.

Además, se crearán dos nuevas subvenciones: 1.000 euros mensuales para los hogares que acojan a adolescentes de más de 12 años y hasta 5.000 euros anuales para las familias que mantengan el acogimiento hasta los 21 años.