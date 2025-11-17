La Comunidad de Madrid ofrece ayudas de hasta 300 euros para renovar los electrodomésticos

La Comunidad de Madrid ha abierto este lunes una nueva convocatoria del Plan Renove de Electrodomésticos, dotado con más de 2 millones de euros. Las ayudas ya pueden solicitarse -hasta el 17 de marzo o hasta agotar fondos- a través de la página web de la Fundación de la Energía, FENERCOM. Rellenando un formulario de solicitud, se obtendrá un bono -personal e intransferible- que se deberá presentar en una de las tiendas adheridas al plan para poder obtener el descuento en la compra. El único requisito es vivir en un municipio de la Comunidad de Madrid.

La cuantía de las ayudas varía en función del electrodoméstico que quiera comprarse y su clase: 300 euros para frigoríficos con clase A, 200 para los B y 100 para los C; en cuanto a los lavavajillas, los de clase A tendrán un descuento de 200 euros y los de B, 100; mientras que para lavadoras y placas de inducción serán 125 euros.

“Hablamos de casi un tercio de ahorro en ese electrodoméstico”, ha destacado el consejero de Medio Ambiente Carlos Novillo, “pero sobre todo con la visión puesta en que a partir de ahí la factura de la luz de estos hogares se va a reducir en los próximos años en casi un 50%”. El Gobierno regional espera que en esta edición se renueven más de 15.000 aparatos; lo que supondría un ahorro anual en la región de 1’039 GWh, que es lo equivalente al consumo medio de energía de 3.000 familias.

El Plan Renove permite además, subraya Novillo, “que los electrodomésticos antiguos se gestionen bien desde el punto de vista del reciclaje”. En la última convocatoria, a finales de 2020, se sustituyeron 14.982 aparatos.