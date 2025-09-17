La Comunidad de Madrid niega instrucciones a centros educativos para retirar banderas palestinas

La presidenta ha instado al Gobierno central que deje el "adoctrinamiento" y la "kale borroka" fuera de los centros educativos: "utilizar los colegios y las universidades con fines políticos nos retrotrae a los peores episodios del siglo XX, y van a conseguir únicamente que la bandera palestina sea vista como algo negativo si se impone a la fuerza, si se politiza todo". Posteriormente ha añadido que la Comunidad de Madrid está "totalmente en contra de reventar la convivencia porque este no es un problema que no parte en Madrid, ni tiene la culpa nadie. Pido dejar a la comunidad educativa en paz y pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más esta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción. No tiene perdón que la 'kale borroka´ la lleve (Moncloa) a todas partes y el odio y la división guerracivilista a todos sitios".

DAÑOS EN LA ÚLTIMA ETAPA DE LA VUELTA

Díaz Ayuso también ha advertido deque la Comunidad de Madrid exigirá que los responsables de “jalear el boicot” a la Vuelta Ciclista paguen: "estamos analizando estos daños y no dudaremos en exigir que sean los responsables los que paguen por lo que han hecho, desde el presidente a muchos de sus ministros, pasando por el ministro del Interior y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid". "Esta imagen no va a quedar así, porque no puede volver a ocurrir, porque no hay derecho y porque esto lo paga la gente inocente que nada tiene que ver. Los ciudadanos, sus empresas y el turismo parece que no importan, pero este daño no puede quedarse así, no puede repetirse, y tampoco un presidente del Gobierno puede ir contra sus propios policías, la integridad de los ciudadanos y llevar a España a este desprestigio internacional", ha concluido.