La Comunidad de Madrid no negociará con el Gobierno de Pedro Sánchez la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria

Sol y Moncloa vuelven a chocar por la ley de Memoria Democrática. Este miércoles el Ministerio liderado por Ángel Víctor Torres envió a la Comunidad una invitación "con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad" y solicitara al Ejecutivo regional una respuesta antes del 26 de febrero.

Según el Gobierno central, la norma autonómica "blinda" el edificio frente a cualquier declaración de Lugar de Memoria Democrática, lo que supone una incompatibilidad con el orden constitucional y limita las competencias estatales en esta materia.

Precisamente, la Comunidad presentó el pasado viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional ante la decisión del Gobierno central. Un paso que ha dado el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tras la "invasión de competencias" de Pedro Sánchez con respecto al histórico edificio madrileño.

"Me pregunto por qué le parece inconstitucional una ley que protege la Real Casa de Correos. ¿En qué cabeza cabe que pueda ser inconstitucional que la propiedad de un inmueble pueda decidir sobre ese inmueble, que una Comunidad como la madrileña que tiene un edificio en propiedad pueda decidir lo que ocurre o no o las placas que se colocan en ese edificio que tenemos el deber de proteger?" se ha preguntado esta mañana el portavoz consejero del gobierno regional, Miguel Ángel García.

García cree que esto "solo cabe en un Gobierno con tintes autoritarios que no soporta que otra institución defienda los intereses de los madrileños y la historia de un edificio que tiene más de 250 años y que ha sido testigo de múltiples acontecimientos" y ha asegurado que seguirán defiendo los intereses de los madrileños. Ha pedido, además, al Gobierno central que "saque sus manos de la Real Casa de Correos, y que no la use como escudo para tapar los casos de corrupción que le acorralan y para tapar esa debilidad política".

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache ha criticado "el tono guerracivilista" del Gobierno de España por intentar convertir la sede de la Presidencia en Lugar de Memoria Democrática, a su juicio, para "retorcer el enfrentamiento entre los españoles". Díaz-Pache ha dejado claro que van a llegar donde haga falta por todas las vías legales y, advierte: "si nos lleva al Tribunal Constitucional, pues en el Constitucional nos vemos".

El PSOE dice estar dispuesto a tender puentes

Preguntada por ese acto de conciliación que ha pedido el PSOE al PP para evitar llevar al Constitucional esta cuestión, la portavoz socialista, Mar Espinar ha asegurado que, con esta invitación, "el PSOE ha demostrado una lealtad institucional que Díaz Ayuso no merece pero que dice mucho del Gobierno de España". Espinar ha mostrado su disposición a tender puentes y a hablar para "evitar conflictos sociales que no deberían producirse si la presidenta está a la altura de las circunstancias", ha sentenciado.