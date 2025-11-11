La Comunidad de Madrid lidera la creación de empresas en septiembre: incremento de casi el 12% con respecto al año pasado

Díaz Ayuso ha celebrado estas cifras en la inauguración del Centro de Entrenamiento de Pilotos y Tripulantes de Ryanair: "es el mejor dato que hemos tenido en septiembre en la serie histórica. Madrid vive uno de sus mejores momentos, está de moda, es la región donde todo el mundo quiere estar e invertir. Creemos que aquí encuentran los tres pilares que toda gran empresa busca para sus inversiones a largo plazo, una receta bien conocida y creo que bastante sencilla y, por eso, nosotros la aplicamos siempre: la certidumbre y el respeto por la libertad de empresa; la estabilidad; y un gobierno que actúa con responsabilidad y no como un obstáculo".

Y es que el 23,3% de las compañías fundadas en España en septiembre han elegido Madrid para iniciar su actividad, casi una de cada cuatro. El capital suscrito por estas alcanza los 78,7 millones de euros, lo que supone el 19,2% del total nacional. Entre enero y septiembre de 2025 se han constituido 20.847 firmas en la región, el 22,3% de todas las creadas en España. Comparando estas cifras con el mismo periodo de 2024, el crecimiento ha sido de un 5,7%. Le siguen Cataluña, con 18.192 y Andalucía, con 15.610. Asimismo, la capitalización de los nueve primeros meses del año asciende a 715,2 millones de euros, el 17,6% del conjunto estatal.

En lo que va de 2025, se han creado cada día 76 negocios en la Comunidad de Madrid, con un capital suscrito de 34.305 euros de media.