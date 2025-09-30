La Comunidad de Madrid lanzará el carné senior para los mayores de 60 años

En la víspera del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra mañana, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha presentado en la Real Casa de Correos el nuevo Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia. Son más de 100 medidas, de aquí a 2027, con una inversión de 400 millones de euros anuales.

Dávila ha recordado en su intervención que la esperanza de vida media en Madrid se sitúa ya en 86’1 años, casi cinco por encima de la media europea, y ha destacado que este plan “condensa los servicios y prestaciones más importantes con los que cuentan estas personas”.

Carné senior, talleres o agentes de envejecimiento

La medida estrella del plan es el nuevo carné senior que la Comunidad lanzará en los próximos meses. A ella se suma la ampliación de la oferta de cursos y talleres sobre materias como derecho, seguridad vial o hábitos saludables y un nuevo ‘Certificado de entidad amiga de los mayores’ para las iniciativas que tengan en cuenta sus necesidades. Las mejores serán reconocidas en unos premios anuales.

El plan contempla, por otro lado, que los mayores tengan preferencia en las oficinas de atención al ciudadano. Se reforzará también el voluntariado intergeneracional en residencias y el acompañamiento con perros porque entre las prioridades está prevenir el sentimiento de soledad. Para ello, también, a finales de 2026 se inaugurará un nuevo centro de coordinación de la red de envejecimiento activo y atención a mayores en soledad en el distrito de San Blas-Canillejas, en Madrid, que sustituirá al actual de Tetuán, ampliando además sus servicios. Y se impulsará un equipo de agentes de envejecimiento activo en los municipios que forman parte de esta red.

Casi 200 usuarios de centros de mayores, centros de día y residencias han asistido al acto en la Real Casa de Correos junto con representantes del Consejo Regional de Mayores, miembros de asociaciones y voluntarios. Además, se ha rendido homenaje a los 2.724 madrileños de más de 100 años.