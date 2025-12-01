La Comunidad de Madrid lanza una guía pionera de seguridad y emergencias adaptada a personas con discapacidad

La Comunidad de Madrid ha dado a conocer una guía específica para personas con discapacidad que recoge información práctica sobre cómo reaccionar ante distintas situaciones de riesgo. La iniciativa ha sido presentada por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, quien ha destacado que este tipo de acciones “garantizan la plena inclusión de todos ante una situación de emergencia, independientemente de las necesidades de apoyo que se requieran”.

El material, elaborado por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en colaboración con Plena Inclusión Madrid, incluye recomendaciones ante incendios en viviendas, condiciones climáticas severas o inundaciones, además de un sencillo paso a paso para contactar con el 112 en caso de necesitar ayuda. Todos los documentos se presentan en formato tríptico y pueden descargarse de manera gratuita a través de la página web institucional.

Durante la presentación, Novillo participó en varios talleres junto a personas con discapacidad pertenecientes a las asociaciones validadoras AFANIAS y ASPADIR. Además, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid realizó una simulación sobre cómo actuar ante un incendio doméstico, y efectivos de Protección Civil explicaron las pautas básicas a tener en cuenta en situaciones de aglomeraciones. También se llevó a cabo un ejercicio práctico para aprender a utilizar correctamente el teléfono 112.

Con esta guía accesible, la Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con la inclusión y la seguridad, facilitando a todas las personas las herramientas necesarias para actuar con autonomía y confianza en caso de emergencia.