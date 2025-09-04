La Comunidad de Madrid ve "irresponsables" las convocatorias de VOX frente a los centros de menores migrantes

En declaraciones a la prensa a las puertas del Centro de Día de Villaverde, Ana Dávila Dávila ha insistido en que la mayoría de los menores están "inmersos" en sus planes de formación, "trabajando muchos de ellos, estudiando" y practicando actividades deportivas "permanentemente"; mientras Vox "quiere hacer lo mismo" que hace el PSOE, es decir, "hacer política de una situación muy grave, que se está llevando muchas vidas por delante".

La consejera de Familia ha reconocido que "la conflictividad ha aumentado por la llegada de migrantes", algo que vincula a "la inacción del gobierno de España en materia migratoria".

PERFILES Y MÁS AGRESIVIDAD

Dávila ha confirmado que desde la consejería se han detectado "mayores índices de agresividad y consumos de drogas" entre los internos de los centros de menores extranjeros no acompañados, lo que ha derivado una complejidad mayor en la atención a los perfiles de los migrantes. Aún así ha incidido en que la seguridad está "adecuadamente dimensionada".

Mientras, ha confirmado que la Comisión Técnica de Evaluación ha ratificado nueve expedientes más, entre ellos el del presunto violador de Hortaleza, para que sean enviados a la Delegación de Gobierno. Se sumarán a los 37 expedientes ya remitidos.