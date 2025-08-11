Nuevo sistema de contadores

La Comunidad de Madrid incorpora un sistema de telelectura en la mitad de los contadores de la región

Los dispositivos que se equipen con esta tecnología de telelectura llevarán a cabo una medición automática cada hora. Esta actualización permite una gestión más eficiente y personalizada del recurso hídrico, multiplicando los datos disponibles y acelerando la detección de posibles anomalías en el consumo.

Álvaro Martínez

Madrid |

Nuevo sistema de telelectura los contadores de la región
Nuevo sistema de telelectura los contadores de la región | Comunidad de Madrid

Se han instalado un total de 800 mil dispositivos conectados a esta tecnología avanzada, lo que supone el 50% de la red madrileña de agua. Desde el ejecutivo tienen el objetivo de haber instalado más del millón y medio de los equipos de medida en este proyecto para antes de que finalice 2026. Esta telelectura proporciona datos valiosos para optimizar el funcionamiento de la red general de abastecimiento y para mejorar la gestión del agua en el ámbito doméstico.

Alarmas personalizadas

Mediante la app o el portal web, los clientes podrán configurar la alarma para que le avisen cuando los patrones de consumo resulten anómalos, tanto por superar un nivel de consumo de agua diario u horario, como por no alcanzar un consumo establecido. Estas alertas permiten comprobar si deja de registrarse un consumo de agua aunque haya gente en la casa o para cerciorarse de la existencia de un consumo cuando no debería haberlo mientras estamos de vacaciones o en nuestra segunda vivienda durante el invierno.

De este modo, si no nos encontramos en nuestro hogar y el sistema detecta una actividad en el contador, alertará inmediatamente al usuario de la situación para que compruebe si se debe a una fuga de agua, a una ocupación no autorizada o un uso fraudulento del suministro. Al mismo tiempo, este sistema nos sirve de gran utilidad al poder alertarnos cuando se realice un consumo inferior al acordado, pudiendo deberse a un posible accidente o incidente en el domicilio de una persona mayor.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer