La Comunidad de Madrid incorpora un sistema de telelectura en la mitad de los contadores de la región

Se han instalado un total de 800 mil dispositivos conectados a esta tecnología avanzada, lo que supone el 50% de la red madrileña de agua. Desde el ejecutivo tienen el objetivo de haber instalado más del millón y medio de los equipos de medida en este proyecto para antes de que finalice 2026. Esta telelectura proporciona datos valiosos para optimizar el funcionamiento de la red general de abastecimiento y para mejorar la gestión del agua en el ámbito doméstico.

Alarmas personalizadas

Mediante la app o el portal web, los clientes podrán configurar la alarma para que le avisen cuando los patrones de consumo resulten anómalos, tanto por superar un nivel de consumo de agua diario u horario, como por no alcanzar un consumo establecido. Estas alertas permiten comprobar si deja de registrarse un consumo de agua aunque haya gente en la casa o para cerciorarse de la existencia de un consumo cuando no debería haberlo mientras estamos de vacaciones o en nuestra segunda vivienda durante el invierno.

De este modo, si no nos encontramos en nuestro hogar y el sistema detecta una actividad en el contador, alertará inmediatamente al usuario de la situación para que compruebe si se debe a una fuga de agua, a una ocupación no autorizada o un uso fraudulento del suministro. Al mismo tiempo, este sistema nos sirve de gran utilidad al poder alertarnos cuando se realice un consumo inferior al acordado, pudiendo deberse a un posible accidente o incidente en el domicilio de una persona mayor.