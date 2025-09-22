La Comunidad de Madrid financia un proyecto con IA que reduce los tiempos y riesgos en cirugías de columna

La herramienta, desarrollada por la compañía Digital Anatomics, permite hacer un planteamiento previo y preciso de la operación para pacientes con dolencias de espalda. Primero, genera una simulación digital de la columna y de cómo será la intervención y luego, imprime una réplica en 3D que permite a los cirujanos afinar la operación antes de entrar al quirófano.

Rebaja los tiempos quirúrgicos

Se ha comprobado que, con esta planificación, se han reducido los preoperatorios de 2-3 semanas a apenas días y que se puede llegar a ahorrar hasta una hora de trabajo dentro del quirófano. Al reducir el tiempo durante el cual el paciente está sobre la mesa de operaciones, también desciende el riesgo de infección o sangrado. Además, la herramienta permite colocar los implantes con una precisión de hasta el 98'9% frente a los métodos tradicionales, con una tasa de malposición de entre el 20 y el 40%.

Siete hospitales públicos de la región -12 de Octubre, Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, Infanta Sofía, Infanta Elena, La Paz y Gregorio Marañón- ya están utilizando esta tecnología. Y en lo que va de año se han realizado 15 intervenciones con ella.

Este proyecto se enmarca en la línea de financiación que la Consejería de Digitalización lanzó en septiembre de 2024 para apoyar a aquellas pymes que utilizan la IA para aumentar su competitividad y ayudar a mejorar la vida de las personas, con una inversión global de 5'8 millones de euros cofinanciados con Fondos Europeos. El consejero Miguel López-Valverde ha señalado que esta línea de subvenciones es fundamental en la Estrategia Digital del gobierno: "Madrid no solo es un polo de atracción para el talento tecnológico, sino también un lugar donde la innovación se pone al servicio de la salud y de la calidad de vida de las personas". El ejecutivo regional ha financiado ya más de 50 propuestas como ésta.