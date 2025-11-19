La Comunidad de Madrid exigirá a Renfe un nuevo convenio que garantice información ante cualquier incidencia en Cercanías

Mientras tanto, para asegurar que los ciudadanos puedan seguir utilizando su Tarjeta Transporte público en Cercanías sin pagar ningún importe extra, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy una inversión de 87,3 millones de euros destinado a prorrogar el convenio entre el CRTM y Renfe para este fin. El acuerdo, vigente hasta 2026, tiene un presupuesto total de 187,2 millones, de los que 99,8 proceden de la recaudación por la venta de billetes. Con esta medida, el Ejecutivo madrileño beneficiará a 146,6 millones de viajeros, según las previsiones para el próximo año. La inversión regional cubre la diferencia entre el coste real y los ingresos obtenidos, asegurando así la sostenibilidad del sistema y evitando subidas de tarifas.

PLAN MOVILIDAD BLACK FRIDAY

El Consorcio va a activa desde el viernes 21 de noviembre un refuerzo especial en Metro de hasta un 131% y más autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para garantizar la movilidad con motivo del 'Black Friday' y el arranque de la Navidad, fechas con gran afluencia en las zonas céntricas y de compras de la capital. En el caso de Metro, desde primera hora se activará un dispositivo en el suburbano que afectará a las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1, con un incremento de trenes que llegará hasta un 75% en las franjas de mañana y tarde. El sábado, coincidiendo con la inauguración del alumbrado navideño a las 19.30 horas en la Plaza de Cibeles, la circulación será aún mayor, llegando en algunos momentos a duplicarse el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10. El domingo la dinámica será la misma, con aumentos que superarán el 131%.

De cara al próximo fin de semana, con la celebración del 'Black Friday' el viernes, está previsto el mayor volumen de viajeros del año en Metro. Se reforzará el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1 desde la apertura, con picos de hasta un 78%. El sábado, el aumento de trenes se mantendrá desde las 11.00 horas hasta el cierre, alcanzando niveles de hasta un 114%, mientras que el domingo el refuerzo será similar. En cuanto a los autobuses de la EMT, las líneas que se verán reforzadas 18 líneas: 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3. Durante la tarde del viernes 28 se aumentará la oferta en diez de ellas con un autobús adicional en cada una, el sábado 29 el número de vehículos ascenderá hasta veinte adicionales y, finalmente, el domingo 30 se incorporarán catorce autobuses más.