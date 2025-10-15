La Comunidad de Madrid exige al Gobierno incluir Aranjuez como municipio afectados por los incendios de este verano

En el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones de verano, la Puerta del Sol acordó instar al Ejecutivo central declarar Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil a los 13 municipios de la región que sufrieron varios incendios forestales los meses de junio, julio y agosto. Pero la Delegación del Gobierno trasladó el requerimiento del Ministerio de Política Territorial para informar sobre los costes estimados de reparación omitiendo el municipio de Aranjuez, a pesar de haberse visto afectado por un grave incendio.

Para garantizar una respuesta a los afectados ahora la Comunidad de Madrid reitera la solicitud de incorporar a este municipio en las ayudas, con motivo de los perjuicios que se produjeron en la zona cuando ardieron 300 hectáreas de pasto y vegetación en la zona y se desalojaron de manera preventiva 71 personas de 2 urbanizaciones. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado que ”el Gobierno central no supo estar a la altura que le correspondía ante la gravedad de una emergencia nacional de esta magnitud” con más de 400.000 hectáreas calcinadas en todo el país; y que "lo único que le pedimos ahora (sea el error de quien sea) es que dé respuesta y atienda a todos los municipios afectados, cumpla y no deje a ninguno fuera de estas ayudas tan necesarias para que los vecinos puedan recuperar sus casas y su día a día con normalidad”.