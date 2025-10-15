CONSEJO DE GOBIERNO

La Comunidad de Madrid exige al Gobierno incluir Aranjuez como municipio afectados por los incendios de este verano

La Comunidad de Madrid ha pedido formalmente por carta a Moncloa que no excluya al municipio de Aranjuez como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil por los incendios que se produjeron este verano los días 8 y 9 de agosto.

Patxi Linaza

Madrid |

En el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones de verano, la Puerta del Sol acordó instar al Ejecutivo central declarar Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil a los 13 municipios de la región que sufrieron varios incendios forestales los meses de junio, julio y agosto. Pero la Delegación del Gobierno trasladó el requerimiento del Ministerio de Política Territorial para informar sobre los costes estimados de reparación omitiendo el municipio de Aranjuez, a pesar de haberse visto afectado por un grave incendio.

Para garantizar una respuesta a los afectados ahora la Comunidad de Madrid reitera la solicitud de incorporar a este municipio en las ayudas, con motivo de los perjuicios que se produjeron en la zona cuando ardieron 300 hectáreas de pasto y vegetación en la zona y se desalojaron de manera preventiva 71 personas de 2 urbanizaciones. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado que ”el Gobierno central no supo estar a la altura que le correspondía ante la gravedad de una emergencia nacional de esta magnitud” con más de 400.000 hectáreas calcinadas en todo el país; y que "lo único que le pedimos ahora (sea el error de quien sea) es que dé respuesta y atienda a todos los municipios afectados, cumpla y no deje a ninguno fuera de estas ayudas tan necesarias para que los vecinos puedan recuperar sus casas y su día a día con normalidad”.

