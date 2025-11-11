La Comunidad de Madrid convierte La Noche de los Libros en LIBROMAD, un festival de cuatro días con las librerías como epicentro

Veinte años después de su estreno la fiesta literaria madrileña, La Noche de los Libros, cambia de formato para convertirse en el festival, LIBROMAD. Semana del Libro de Madrid. Cambia de nombre y cambia de estructura: de una sola noche se pasa a cuatro días, con un objetivo poner a las librerías en el centro, reforzar su actividad y atraer a nuevos lectores con una agenda más amplia y repartida en el tiempo.

Una programación más abierta y participativa

LIBROMAD se celebrará cada año en torno al Día del Libro (23 de abril), de jueves a domingo. El plan prevé más de 300 actividades en al menos 60 municipios de la Comunidad de Madrid, repartidas entre librerías, bibliotecas y espacios al aire libre, con un acto central de carácter lúdico-festivo. La semana del Libro de Madrid combinará encuentros con autores, cuentacuentos, dramatizaciones, debates, talleres, música, cine e itinerarios literarios. La Consejería de cultura de la Comunidad de Madrid subraya en una nota que la renovación llega tras escuchar a los profesionales del sector —libreros, bibliotecarios, editores y gestores culturales— y que la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Oficina del Español pilotan el diseño del programa.