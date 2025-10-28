SALUD INFANTIL

La Comunidad de Madrid completa casi 200.000 revisiones pediátricas en solo cuatro meses con el nuevo programa ‘Niño Sano’

El plan, que amplía las revisiones médicas hasta los 14 años, refuerza la prevención de adicciones, salud mental y el buen uso de pantallas desde la infancia

Juan Lucas

Madrid |

Pediatra atiende a un niño
Pediatra atiende a un niño | Europa Press

La Comunidad de Madrid ha realizado 191.423 revisiones pediátricas en apenas cuatro meses dentro del renovado programa de atención infantil conocido como ‘Niño Sano’, implantado el pasado mes de junio en los centros de salud públicos. Este plan, que acompaña a los menores desde su primera semana de vida hasta los 14 años, busca mejorar su bienestar físico y mental a través de un seguimiento más completo y preventivo.

Más controles, más prevención

El nuevo modelo incluye 15 consultas médicas —una más que el anterior—, con especial atención al primer mes de vida del bebé. También se adelanta a los tres años la administración de la segunda dosis de la vacuna frente al sarampión, rubeola, parotiditis y varicela, antes fijada a los cuatro.

Además, se amplía la atención bucodental desde el nacimiento hasta los seis años, manteniendo la cobertura hasta los 14. Entre las novedades más relevantes, los profesionales de Pediatría y Enfermería enseñan a los padres a prevenir el síndrome del niño zarandeado, un gesto brusco que puede provocar lesiones cerebrales. En solo unos meses, más de 71.000 familias han recibido esta formación.

El programa también promueve la detección precoz de trastornos del neurodesarrollo y ha alertado a más de 91.000 hogares sobre los riesgos del uso de pantallas en menores de dos años.

Educación afectiva y prevención de adicciones

A medida que los niños crecen, el programa incorpora nuevos contenidos educativos. Entre los dos y los cuatro años se fomenta la lectura en voz alta, y a los nueve, se trabaja el buen uso de internet y redes sociales.

A partir de los 12 años, las revisiones incluyen información afectivo-sexual y pautas para que las familias aprendan a identificar posibles señales de adicción al tabaco, alcohol u otras drogas. En la revisión de los 14 años, los profesionales de Atención Primaria se centran también en la detección temprana de problemas de salud mental, como la ansiedad o la depresión.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer