La Comunidad de Madrid cifra en 10.500 millones la deuda del Gobierno central con la región

El Estado debe a la Comunidad de Madrid más de 10.500 millones de euros, según los cálculos que ha hecho la región desde 2019 hasta hoy. Entre los incumplimientos del Gobierno central, el Ejecutivo madrileño destaca el relativo a la Ley de Dependencia. El Estado se comprometió a sufragar el 50%, pero nunca alcanza ese porcentaje; lo que le ha costado ya a las arcas regionales 2.430 millones de euros, un millón al día. “El Estado nos obliga, pero no nos da los recursos”, ha denunciado en un desayuno informativo la consejera de Economía, Rocío Albert, que advierte de que teniendo que asumir la prestación de estos servicios, la Comunidad se ve obligada a “detraer recursos para otras cosas”.

El Gobierno central tampoco ha pagado los 44 millones de euros por la Ley de Eficiencia de la Justicia que prometió el ministro Félix Bolaños. Debe, por otro lado, 268 millones al Consorcio Regional de Transportes; entre otras cosas, por las ayudas para la bonificación de los billetes y abonos u otros 27 millones para la asistencia sanitaria de los presos en las cárceles de la región.

Deudas a las que se suman inversiones comprometidas que no se están ejecutando. Por ejemplo, 1.580 millones para el tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo o 1.200 millones para obras en las depuradoras a las que obliga la Unión Europea.

Se queja también Rocío Albert de la infrafinanciación de Madrid con los fondos europeos. “Es la comunidad que menos recibe por habitante”. El importe consignado hasta abril de 2025 ha sido de 3.242 millones, el 11’3% del total asignado a las comunidades autónomas, a pesar de que representa el 14’6% de la población nacional. Ese desajuste ha significado 950 millones menos, que la región no ha percibido.

La izquierda cuestiona la deuda

Más Madrid y PSOE han puesto en duda este lunes los 10.500 millones de euros que reclama la Comunidad al Gobierno central. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot ha señalado que una presidenta que dijo que “Hacienda le debía 600.000 euros a su novio, puede decir lo que quiera”, en referencia al juicio a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal.

En el caso del PSOE, Mar Espinar, ha calificado de “cachondo” al Ejecutivo madrileño. Le recuerda que los fondos europeos no se adjudican por población sino por proyectos concretos. “El problema del Gobierno de Ayuso es que tenían que trabajar”, ha zanjado. Le ha respondido luego el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, desmintiendo que la Comunidad de Madrid no haya presentado proyectos y acusando al Gobierno central de emplear criterios arbitrarios para la distribución de los fondos. “Pedro Sánchez es un moroso”, ha afirmado en su intervención.