La Comunidad de Madrid celebra en las aulas el aniversario de la Constitución con concursos y retos didácticos

Al igual que en la Hispanidad, el Gobierno regional ha preparado distintos contenidos didácticos diseñados para utilizar durante esta semana en las clases de los centros. Por ejemplo, podrán realizar retos para conseguir su carné de Explorador de la Constitución; participar en un concurso en clase al estilo del programa televisivo de la época Un millón para el mejor; elaborar cubos infinitos con imágenes de las primeras Cortes, o jugar al rosco de Pasapalabra en el que la Carta Magna será la protagonista.

Además de las actividades lectivas, 688 colegios públicos incluyen en sus menús de esta semana platos típicos de las distintas regiones en sus comedores, que también acogerán dinámicas participativas destinadas a que los escolares participen de forma activa y conozcan un poco mejor la Carta Magna.