La Comunidad de Madrid ha ayudado en tres años a 24.500 madres con 14.500 euros por hijo

La estrategia, en el balance realizado por el consejero portavoz García Martín y la titular de Familia Ana Dávila, reporta resultados significativos. Tras una última década con una tendencia de nacimientos negativa, en 2024 se recuperaron hasta hasta los 52.680, un 4,7% más que el año anterior y 4,3 puntos por encima de la media nacional entre 2023 y 2024.
La Estrategia contempla una inversión de 4.800 millones de euros y, cuando aún queda más de un año de vigencia ya están cumplidas casi el 88% de sus medidas, y el 12% restante ya se encuentra en marcha. La consejera Dávila ha resaltado que los madrileños se han ahorrado más de 1.700 millones de euros en materia de fiscalidad por nacimiento, acogimiento, adopción o cuidado de hijos. Gracias a los nuevos planes de asesoramiento y asistencia personalizada para las madres, se ha prestado seguimiento a 188.000 embarazos y se han realizado visitas domiciliarias a 54 familias a través de un programa piloto. La Red de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid ha experimentado un crecimiento del 85%, pasando de una red de 3.777 plazas y 41 centros concertados en 2021 a 7.000 plazas y 55 centros. Además, en este mismo periodo se han realizado más de 77.000 procedimientos de reproducción asistida.
Para paliar las dificultades de conciliación familiar, el Ejecutivo autonómico ha creado 5.376 plazas escolares en los centros financiados con fondos públicos para la etapa desde recién nacido a los tres años. Y para facilitar el acceso a la vivienda, el Plan Vive de la Comunidad de Madrid va a construir esta Legislatura 14.000 a precio asequible, donde mujeres embarazadas, familias con niños y jóvenes menores de 35 años tienen prioridad.
LEY CONCEBIDO NO NACIDO
La tramitación de la nueva Ley para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar es la principal novedad del Plan, que se amplía con más iniciativas. Esta normativa se encuentra actualmente en proceso de consulta pública. Computará como miembro familiar el concebido aunque no haya nacido para que las familias tengan los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas, entre ellos las becas para el estudio de Bachillerato y el primer ciclo de Educación Infantil, comedor escolar o alquiler joven.
En 2026 se pondrá en marcha el primer piso de gestión pública para atender a menores embarazadas que no tengan apoyo familiar. Estará ubicado en la Residencia infantil Vallehermoso y contará con ocho habitaciones y una inversión de 670.000 euros.
También el próximo año se aprobarán nuevas ayudas de pago único destinadas a madres y padres con hijos con patología crónica de alta o extrema complejidad, para que puedan hacer frente en mejores condiciones a su atención integral, exclusiva y a tiempo completo y, en consecuencia, mejorar su calidad de vida.