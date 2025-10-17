DIGITALIZACIÓN

La Comunidad de Madrid acoge el primer “hackaton” europeo de ciberseguridad espacial

Equipos procedentes de cinco países de Europa participan en esta cita que busca fortalecer la ciberdefensa de las infraestructuras espaciales y posicionar a la región como referente internacional en innovación tecnológica y seguridad informática.

Veinticuatro horas, es el tiempo que tendrán los participantes de este “hackaton” para resolver las situaciones de amenaza que se les planteen. Deberán diseñar soluciones prácticas que refuercen la protección de satélites, sistemas de navegación, redes GPS y otras infraestructuras críticas. Un desafío nada fácil, pese a que contarán con la ayuda de mentores provenientes de empresas líderes del sector y centros de investigación. “Al fin y al cabo no paran. Están trabajando bajo estrés y, al ser 24 horas, les cubre tanto el día como la noche lo que requiere unas condiciones físicas y mentales óptimas para desarrollar este ejercicio”, apunta el consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad, Alejandro Las Heras.

La competición comienza esta tarde en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid. En ella van a participar equipos procedentes de España, Italia, Alemania, Luxemburgo y Dinamarca; integrados por ingenieros aeroespaciales, especialistas en telecomunicaciones, emprendedores, estudiantes universitarios o expertos en ciberseguridad como Arianne Perleche, profesora de esta materia: “Espero sobre todo compartir conocimientos, conocer a gente destacada del sector y probarme a nivel personal en entornos más reales de ciberseguridad”, ha afirmado en declaraciones a Onda Cero.

La cita es también una oportunidad para la región, subraya el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde: “Para el ecosistema local, supone una oportunidad para dar visibilidad al talento de empresas y startups, atraer inversión y formar parte de proyectos disruptivos en un sector clave para la soberanía digital europea”.

Otro "hackaton" en Las Rozas

El Nodo Greentech-Hub232 de Las Rozas acoge también hoy y mañana el Hackathon RETECH; al que se han apuntado medio centenar de personas. En este caso, los participantes deberán resolver retos reales aplicados al medioambiente, la salud y el sector aeroespacial.

Las tres iniciativas más destacadas serán presentadas, el próximo día 29, en el Innovation Forum RETECH-Comunidad de Madrid. Una oportunidad para conectar a los jóvenes talentos y startups con compañías vinculadas a los nodos tecnológicos.

