La Comunidad de Madrid acerca las profesiones de emergencias a alumnos de la ESO para despertar su vocación

El Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) acoge hasta el jueves el nuevo programa educativo ‘¿Será mi vocación?’. El objetivo es que estos chicos y chicas, de entre 16 y 17 años, que próximamente tendrán que decidir a qué se quieren dedicar conozcan las diferentes profesiones de emergencias a través de talleres impartidos por profesionales del sector. Se trata de “sacar a aflorar esas vocaciones que a veces en chavales tan jovencitos todavía resulta tan complicado encontrar”, ha subrayado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

Durante tres días, 1.500 estudiantes de 3º y 4º de la ESO recibirán charlas y participarán en demostraciones prácticas sobre cómo operan los cuerpos y servicios de bomberos, policías locales, agentes forestales o médicos, enfermeros y técnicos en emergencias sanitarias del SUMMA.

‘¿Será mi vocación?’ incluye, además, visitas a lugares como la Real Escuela Superior de Arte Dramático, los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados o el Clúster Agroalimentaria MadriFood, en las que van a participar un total de 2.650 alumnos.

El programa se enmarca en las distintas actividades gratuitas que la Dirección General de Juventud ha puesto a disposición de los centros educativos. Este año, con más de 70.000 plazas, 12.000 más que en 2024, para llegar a más adolescentes.